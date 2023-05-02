Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:26, 2 мая 2023Экономика

Стало известно о планах Adidas продать подразделение в России

«Ъ»: Adidas планирует передать российское подразделение иностранному инвестору

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas планирует передать российское подразделение иностранному инвестору. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Один из собеседников отмечает, что такими образом компания может перезапустить около 100 наиболее розничных магазинов в стране. Уточняется, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. Руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара, подчеркнула газета.

Накануне инвесторы компании подали в суд на руководство гиганта из-за контракта с антисемитом Канье Уэстом.

В августе прошлого года Adidas оценила потери выручки из-за приостановки деятельности в России более чем в 100 миллионов евро за квартал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Израиль назвал условие для возврата экстренной репатриации из России
Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Блинкен опроверг причастность к письмам в поддержку сына Байдена
Минобороны сообщило об эвакуации более 200 человек из Судана
Эндокринолог высказалась о привыкании к гормональным препаратам
Стало известно о планах Adidas продать подразделение в России
В Конгрессе заявили об угрозе дефолта из-за бездействия Байдена
В России возник дефицит компонента для производства фанеры
В США назвали преимущество России перед ЕС и Украиной
Названы главные источники тревог россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.