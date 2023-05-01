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16:07, 1 мая 2023Экономика

Инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с Канье Уэстом

BBC: инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с антисемитом Уэстом

Инвесторы германской компании по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas подали в суд на руководство гиганта из-за контракта с антисемитом Канье Уэстом. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

По заявлению инвесторов, компания знала о рисках заключения подобного контракта задолго до антисемитских высказываний Уэста, которые он озвучил в октябре 2022 года. Однако, несмотря на то, что Adidas прекратил сотрудничество с артистом, избежать судебного разбирательства не удалось. После расторжения контракта с рэпером компания потеряет 1,3 миллиарда долларов.

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«Инвесторы подали на Adidas AG в суд. Акционеры утверждают, что германский спортивный гигант знал о рисках своего партнерства с рэпером, известным как Ye, задолго до того, как его антисемитские комментарии стали достоянием общественности», — говорится в статье.

Ранее Канье Уэста признали антисемитом года. Этого антититула он удостоился из-за систематических высказываний о евреях.

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Вера Владзиевская
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