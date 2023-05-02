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01:36, 2 мая 2023Мир

В Пентагоне объяснили отказ сбивать пролетевший над Гавайями воздушный шар

В Пентагоне заявили об отсутствии необходимости сбивать пролетевший над Гавайями аэростат

Фото: Alexander Drago / Reuters

Пентагон объяснил свое решение не сбивать неизвестный воздушный шар над Гавайскими островами отсутствием необходимости. Об этом представитель ведомства сообщил в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что аэростат был замечен в пятницу, 28 апреля. По его словам, объект летел в стороне от оборонных объектов и не представлял опасности для людей на земле и воздушных судов, в связи с чем глава Минобороны Ллойд Остин принял решение не применять в отношении аэростата никаких действий.

Кроме того, добавил сотрудник Пентагона, американские военные не заметили признаков контроля «иностранными или враждебными» элементами над воздушным шаром. «Сейчас он находится вне воздушного пространства и территориальных вод Гавайев», — сообщил он.

О появлении неизвестного воздушного шара над Гавайскими островами стало известно ранее. Уточнялось, что аэростат пролетел над принадлежащим Соединенным Штатам архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов.

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Марина Совина
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