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21:29, 2 мая 2023Наука и техника

Опубликован трейлер продолжения Atomic Heart

Разработчики Atomic Heart опубликовали тизер первого сюжетного дополнения

Кадр из видео: Youtube / Atomic Heart

Компания Mundfish на Youtube-канале опубликовала тизер нового сюжетного дополнения для своего шутера Atomic Heart, который вышел в феврале этого года.

В тизере продолжения показана «одна из множества удивительных локаций», которую игрокам предстоит посетить. В описании разработчики отмечают, что на Предприятии 3826 осталось еще много неизведанных мест.

Сюжетное DLC презентуют летом этого года. Подробности неизвестны. Для Atomic Heart запланировано четыре дополнения, которые расширят мир игры и добавят новые сюжетные линии, персонажей, оружие и способности.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава Минцифры Украины Михаил Федоров потребовал ограничить продажи видеоигры Atomic Heart, созданной российской студией. Чиновник отправил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve.

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Юлия Мискевич
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