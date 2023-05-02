Опубликован трейлер продолжения Atomic Heart

Разработчики Atomic Heart опубликовали тизер первого сюжетного дополнения

Компания Mundfish на Youtube-канале опубликовала тизер нового сюжетного дополнения для своего шутера Atomic Heart, который вышел в феврале этого года.

В тизере продолжения показана «одна из множества удивительных локаций», которую игрокам предстоит посетить. В описании разработчики отмечают, что на Предприятии 3826 осталось еще много неизведанных мест.

Сюжетное DLC презентуют летом этого года. Подробности неизвестны. Для Atomic Heart запланировано четыре дополнения, которые расширят мир игры и добавят новые сюжетные линии, персонажей, оружие и способности.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава Минцифры Украины Михаил Федоров потребовал ограничить продажи видеоигры Atomic Heart, созданной российской студией. Чиновник отправил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve.