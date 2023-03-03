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17:28, 3 марта 2023Наука и техника

На Украине потребовали запретить игру Atomic Heart

Вице-премьер Украины Федоров потребовал запретить продажи Atomic Heart

Скриншот: игра Atomic Heart

Вице-премьер и глава Минцифры Украины Михаил Федоров потребовал ограничить продажи видеоигры Atomic Heart. Об этом он заявил в своем Twitter.

По словам Федорова, он направил официальный запрос с требованием запретить продажи Atomic Heart. Игры была создана российской студией Mundfish. Чиновник отправил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve — он также показал копии обращений.

В своем блоге глава Минцифры Украины заявил, что верит, что ни одна из компаний по производству консолей и дистрибуции игр не поддерживает «кровавый режим, убийства и романтизацию коммунизма». «Совершенно новый уровень российской цифровой пропаганды — с использованием игровой индустрии», — подытожил Михаил Федоров.

Atomic Heart — шутер от первого лица с элементами ролевой игры, действие которой разворачивается в альтернативном СССР. Тайтл вышел на ПК и консолях PlayStation и Xbox 21 февраля 2023 года.

В июне 2021 года украинские пользователи соцсетей раскритиковали игру S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World из-за «пророссийского» подзаголовка. Игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl, однако, уверяют юзеры, следовало поменять его на Heart of Chornobyl, так как последнее название ближе к украинскому языку.

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Андрей Ставицкий
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