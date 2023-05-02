Подозревавшегося в совершении диверсии под Брянском велосипедиста нашли

Baza: найден подозревавшийся в совершении диверсии в Брянской области велосипедист

Найден велосипедист, которого подозревали в совершении диверсии в Брянской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как сообщает издание, следователи выяснили местонахождение мужчины и допросили его. В ходе допроса выяснилось, что велосипедист не причастен к подрыву путей.

Поиски подозреваемого в совершении диверсии продолжаются.

О подрыве железной дороги в Брянской области сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел 1 мая на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельс в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

Похожий инцидент случился в Ленинградской области. Там в ходе диверсии была подорвана опора линии электропередачи.