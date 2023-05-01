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14:17, 1 мая 2023Россия

На месте подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти нашли еще три взрывных устройства

78.ru: еще три взрывных устройства обнаружены на месте подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии / ТАСС

На месте подрыва опоры линии электропередач (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области были обнаружены еще три взрывных устройства. О находке стало известно источнику 78.ru.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы МВД и ФСБ.

Ранее по факту подрыва опоры ЛЭП возбудили уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 222 («Незаконный оборот взрывных устройств») и по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

О происшествии утром 1 мая сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Инцидент произошел ночью на территории Сусанинского поселения. Уточнялось также, что происшествие не повлияло на работу Ленинградской АЭС.

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Варвара Кошечкина
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