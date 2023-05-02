В России отреагировали на поддержку США атак украинских беспилотников

Сенатор Джабаров заявил, что у США все меньше шансов избежать прямого конфликта с Россией

США не критикуют атаки украинских дронов и другие провокации на гражданские объекты в России, чтобы создать проблемы для Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на поддержку Вашингтоном действий Киева.

«Россия защищает свои территории, они конституционно входят в состав России. Американцы и их союзники наглым образом просто используют украинцев как пушечное мясо в борьбе с Россией, потому что главная цель — уничтожить нашу страну. Чем глубже будет заходить конфликт, тем меньше шансов у американцев в него не включиться напрямую», — сказал сенатор.

Если какие-то здравомыслящие головы еще остались в Вашингтоне, я надеюсь, они все-таки понимают, куда [президент США Джо] Байден и его команда толкают саму Америку Владимир Джабаров российский сенатор

Ранее заместитель официального представителя Государственного департамента США Ведант Патель, комментируя атаки украинских беспилотников на территории России, заявил, что США продолжат поддерживать Киев.

«Я думаю, что очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, и что Россия пытается вторгнуться на Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность», — сказал он. Чиновник добавил, что США и впредь предпримут шаги, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за конфликт на территории Украины.

1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в Крыму и Севастополе.