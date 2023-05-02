Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 2 мая 2023Мир

В США отреагировали на атаки украинских беспилотников на объекты в России

В США оценили атаки украинских БПЛА на объекты в РФ, напомнив Москве об ответственности

Фото: Alina Yarysh / Reuters

США продолжат поддерживать украинских партнеров и предпринимать шаги для привлечения Москвы к ответственности за конфликт на Украине. Так заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель отреагировал на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты в России. Его слова опубликованы на сайте департамента.

«Я думаю, что очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, и что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность», — заявил Патель, подчеркнув, что США и впредь будут предпринимать шаги по привлечению Российской Федерации к ответственности.

Ранее украинский дрон атаковал инфраструктуру в селе Цаповка в Белгородской области. «Ему удалось сбросить СВУ [самодельное взрывное устройство], но оно не сдетонировало, а сам БПЛА [беспилотный летательный аппарат] самолетного типа зацепился за деревья и упал», — рассказал источник.

В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта в Крыму были повреждены четыре цистерны, загорелся резервуар с топливом. Вскоре губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что до нефтяного резервуара долетел лишь один беспилотник, второй был поражен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минфин США заявил о невозможности обслуживать госдолг в июне. Чрезвычайные меры исчерпаны из-за его лимита
В США отреагировали на атаки украинских беспилотников на объекты в России
В ЛНР допустили начало контрнаступления ВСУ к 9 мая
В Совфеде рассказали о похороненной возможности европейской автономии
Российских разработчиков софта обяжут добровольно придержать рост цен
Тело российской школьницы нашли под окнами многоэтажки
Названы любимые развлечения московских детей в 1930-х
Сотрудница Росгвардии отсудила 1,4 миллиона рублей за незаконный приговор
Двоих россиян задержали с муляжами оружия
В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.