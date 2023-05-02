В США отреагировали на атаки украинских беспилотников на объекты в России

В США оценили атаки украинских БПЛА на объекты в РФ, напомнив Москве об ответственности

США продолжат поддерживать украинских партнеров и предпринимать шаги для привлечения Москвы к ответственности за конфликт на Украине. Так заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель отреагировал на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты в России. Его слова опубликованы на сайте департамента.

«Я думаю, что очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, и что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность», — заявил Патель, подчеркнув, что США и впредь будут предпринимать шаги по привлечению Российской Федерации к ответственности.

Ранее украинский дрон атаковал инфраструктуру в селе Цаповка в Белгородской области. «Ему удалось сбросить СВУ [самодельное взрывное устройство], но оно не сдетонировало, а сам БПЛА [беспилотный летательный аппарат] самолетного типа зацепился за деревья и упал», — рассказал источник.

В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта в Крыму были повреждены четыре цистерны, загорелся резервуар с топливом. Вскоре губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что до нефтяного резервуара долетел лишь один беспилотник, второй был поражен.