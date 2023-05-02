Названы заряжающие энергией по утрам продукты

Нутрициолог Марина Мельникова: апельсины и горький шоколад заряжают бодростью по утрам

Цитрусовые и шоколад по утрам помогут быстрее проснуться, уверена нутрициолог, эксперт по правильному питанию Марина Мельникова. Другие заряжающие энергией продукты она назвала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, долька апельсина может стать спасением для тех, кто постоянно хочет спать. В соке этого фрукта содержится большое количество витамина С, который наполняет организм энергией. Однако цитрусовые не следует есть натощак, предупредила Мельникова, поскольку это может привести к язве.

Еще один продукт, который, по словам эксперта по питанию, заряжает бодростью на несколько часов, — горький шоколад. «В нем содержится не менее 55 процентов какао бобов, богатых пищевыми волокнами и магнием, а этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом», — объяснила действие шоколада на организм Мельникова.

Она добавила, что самый полезный, на ее взгляд, вариант завтрака — это каша. В ней содержатся медленные углеводы, которые дают быстрое насыщение и энергию на несколько часов. «Далее — яйца. Они полны минералов, витаминов и протеинов, необходимых организму для полноценной работы», — продолжила Мельникова. Она посоветовала добавить к первому приему пищи овощи и не забывать о молочных продуктах, которые богаты кальцием, калием и витамином D.

Ранее диетолог Марина Макиша перечислила правила разгрузочного дня между праздниками. По ее словам, в такие дни можно есть куриную грудку или фрукты.