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18:53, 2 мая 2023Ценности

Российский дизайнер рассказала об отношении Юдашкина к коллегам

Дизайнер Цигаль заявила, что благодарна Юдашкину за бескорыстную поддержку
Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Дизайнер Мария Цигаль рассказала об отношении советского и российского художника-модельера и дизайнера Валентина Юдашкина к коллегам. В беседе с NEWS.ru она заявила, что кутюрье был великодушным и готовым давать дорогу молодым.

По словам Цигаль, модельер бескорыстно поддержал ее, что происходит редко в их отрасли.

«Он обладал невероятным и безусловным талантом (...) Я ему благодарна за очень хорошую рекомендацию в Ассоциацию высокой моды. Я была очень тронута. Особенно в нашей отрасли, не самой доброжелательной, когда один человек бескорыстно поддерживает другого — это почти нонсенс. Тем более фигура такой величины», — рассказала дизайнер.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Прощание с дизайнером состоится 6 мая и пройдет на Троекуровском кладбище. Официальная церемония запланирована на 11:00.

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Варвара Кошечкина
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