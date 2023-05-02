Российский дизайнер рассказала об отношении Юдашкина к коллегам

Дизайнер Цигаль заявила, что благодарна Юдашкину за бескорыстную поддержку

Дизайнер Мария Цигаль рассказала об отношении советского и российского художника-модельера и дизайнера Валентина Юдашкина к коллегам. В беседе с NEWS.ru она заявила, что кутюрье был великодушным и готовым давать дорогу молодым.

По словам Цигаль, модельер бескорыстно поддержал ее, что происходит редко в их отрасли.

«Он обладал невероятным и безусловным талантом (...) Я ему благодарна за очень хорошую рекомендацию в Ассоциацию высокой моды. Я была очень тронута. Особенно в нашей отрасли, не самой доброжелательной, когда один человек бескорыстно поддерживает другого — это почти нонсенс. Тем более фигура такой величины», — рассказала дизайнер.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Прощание с дизайнером состоится 6 мая и пройдет на Троекуровском кладбище. Официальная церемония запланирована на 11:00.