Россиянин пошел за грибами и нашел 35 гранат

Житель Минеральных Вод пошел за грибами и нашел черную спортивную сумку с 35 гранатами

В Минеральных Водах 53-летний местный житель отправился за грибами на Первомай и нашел черную спортивную сумку с 35 гранатами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Необычная находка была обнаружена возле Петуховского пруда. Заметив, что в сумке лежат боеприпасы, мужчина обратился в полицию. Экспертиза показала, что грибник нашел ВОГ-25.

Боеприпасы лежали в лесу достаточно долго и успели заржаветь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут владельца сумки.

Ранее сообщалось, что Росгвардия нашла тайники с оружием и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье.