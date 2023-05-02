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14:16, 2 мая 2023Мир

Норвегия увеличит оборонные расходы

Премьер Норвегии заявил о планах увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2026 году

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Норвежское правительство планирует увеличить оборонные расходы, заявил премьер-министр страны Йонас Гара Стере. Его слова приводит Reuters.

По его словам, Норвегия намерена увеличить свои расходы на оборону до двух процентов от ВВП к 2026 году в соответствии с давней целью членов НАТО. При этом известно, что в этом году расходы страны на оборону составят чуть более 1,4 процента от ВВП, согласно прогнозам госбюджета.

Ранее командующие ВВС северных стран — Норвегии, Дании, Финляндии и Швецииподписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны. Уточняется, что документ охватывает задачи ВВС, их персонал, структуру, обеспечение.

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Анастасия Заикина
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