Северные страны подписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны

Северные страны объединят усилия в области воздушной обороны для противостояния России

Командующие ВВС северных стран — Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции — подписали 24 марта документ о сотрудничестве в области воздушной обороны. Об этом пишет норвежская газета Aftenposten.

«Как близким соседям России [нам] важно создать совместный потенциал, который <...> Россия будет принимать в своих расчетах во внимание», — цитирует издание слова командующего ВВС Норвегии генерала Рольфа Фолланда.

Идея соглашения заключается в том, чтобы четыре страны, которые располагают примерно 250 боевыми самолетами, действовали как единое целое. В совокупности у них имеется то же количество самолетов, что и военно-воздушные силы таких стран, как Великобритания или Франция.

Как указано в статье, документ охватывает задачи ВВС, их персонал, структуру, обеспечение. Осуществить договоренности на практике планируется в ближайшее время, чтобы в 2024 году провести учения Nordic Response, скандинавский вариант регулярных учений НАТО Cold Response.

24 марта депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский заявил, что Варшава играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения, что особенно актуально в условиях конфликта России и Украины. По его словам, в будущем расходы на польскую армию будут еще больше увеличены, чтобы гарантировать безопасность граждан.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что последствия столкновения сильнейших армий мира будут чудовищными, и понять, кто из них победил, будет уже невозможно.