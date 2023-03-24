В Польше попросили у Еврокомиссии денег на защиту ЕС от России

Депутат ЕП Брудзинский попросил Евросоюз увеличить финансирование Варшавы из-за России

Польша играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения, что особенно актуально в условиях конфликта России и Украины, заявил депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский в своем обращении к Еврокомиссии. «Лента.ру» ознакомилась с текстом документа, в котором парламентарий призывает Комиссию увеличить расходы на оборонные нужды Варшавы.

Брудзинский сослался на ряд заявлений высокопоставленных европейских политиков, которые поддерживают позицию Польши относительно структуры безопасности Евросоюза. Так, он процитировал председателя Еврокомиссию Урусулу фон дер Ляйен, которая, по его словам, «признала, что Польша была права, когда последние несколько лет предупреждала всю Европу» об опасности России. В документе также говорится о том, что премьер-министр Финляндии заняла аналогичную позицию и поддержала Варшаву.

Моя страна также играет стратегическую роль в поддержании стабильности на восточном фланге НАТО Иоахим Брудзинский депутат Европарламента от Польши

Так, по его словам, Польша продолжает развивать свой оборонный потенциал.

«Польша успешно модернизирует свои вооруженные силы, выделив на их развитие в 2022 году 2,4% своего ВВП, благодаря чему входит в число ведущих стран НАТО. В будущем расходы на польскую армию будут еще больше увеличены, чтобы гарантировать безопасность граждан», — говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии.

В связи с этим намерена ли Комиссия увеличить расходы на внешнюю безопасность в период с 2023 по 2027 год, в том числе за счет дополнительного финансирования Польши для разработки новых оборонных технологий? Иоахим Брудзинский депутат Европарламента от Польши

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без помощи Польши и США Украина уже была бы уничтожена.

По его словам, в Европе не хватает основных вооружений.

«Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это так не выглядит», — сказал политик.