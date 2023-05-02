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18:08, 2 мая 2023Ценности

Названо предположительное место прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

РИА Новости: модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Названо предположительное место прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дизайнера планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве в воскресенье, 30 апреля. Сообщалось, что дизайнер был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Несмотря на усилия врачей, страдающий болезнью Паркинсона модельер скончался.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Екатерина Ештокина
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