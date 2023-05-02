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16:29, 2 мая 2023Культура

Педро Паскаль сыграет в сиквеле «Гладиатора»

Deadline: актер Педро Паскаль ведет переговоры об участии в сиквеле «Гладиатора»

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Актер Педро Паскаль может появиться в сиквеле «Гладиатора». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что актер и компания Paramount находятся на финальной стадии переговоров. Какую именно роль исполнит актер, на данный момент неизвестно.

Ранее новозеландский актер Рассел Кроу признался, что хотел сбежать со съемок фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта, так как посчитал сценарий картины «мусором».

В феврале была объявлена дата выхода сиквела фильма «Гладиатор» — 22 ноября 2024 года. Во второй части появится актер Пол Мескал (сериал «Нормальные люди»). Действие сиквела развернется через много лет после событий первой картины.

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Варвара Кошечкина
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