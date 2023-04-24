Рассел Кроу рассказал о желании сбежать со съемок «Гладиатора»

Рассел Кроу хотел сбежать со съемок «Гладиатора», потому что считал сценарий «мусором»

Новозеландский актер Рассел Кроу признался, что хотел сбежать со съемок фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта, так как посчитал сценарий картины «мусором». Об этом он рассказал в интервью журналу Vanity Fair, ролик был опубликован в YouTube-аккаунте издания.

Кроу указал на то, что «Гладиатор» стал 20 фильмом в его карьере, поэтому он был уверен в своих актерских способностях. «В чем я не был уверен в "Гладиаторе", так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий... это был мусор», — признался актер.

По его словам, на момент начала съемок в фильме было много неточных аспектов. Актер признался, что даже хотел сесть на самолет и отказаться от съемок. «Только мои непрерывные разговоры с Ридли вселили в меня веру», — подытожил он.

В феврале была объявлена дата выхода сиквела фильма «Гладиатор» — 22 ноября 2024 года. Во второй части появится актер Пол Мескал (сериал «Нормальные люди»). Действие сиквела развернется через много лет после событий первой картины.