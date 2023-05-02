В России рассказали об особенностях применения комплекса «Штурм-С»

Эксперт Корнев сообщил, что ПТРК «Штурм-С» применяют по зданиям, бронетехнике и вертолетам

Самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С» могут применять по любым наземным целям. Об особенностях применения комплекса рассказал главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире «Радио Sputnik».

«"Штурм-С" — это пусковая установка на гусеничной базе, роботизированная. Отстреливает ракету, автоматически сбрасывает контейнер, заряжается новым контейнером с ракетой. Может применяться по любым наземным целям, объектом может быть здание, бронемашина, может стрелять по вертолетам», — сказал эксперт.

Корнев отметил, что «Штурм-С» является «несколько устаревшим» оружием, но он может быть полезен.

Боевая машина ПТРК «Штурм-С» на базе гусеничного тягача МТ-ЛБ несет 12 противотанковых управляемых ракет. Комплекс может применять боеприпасы с кумулятивными, термобарическими и осколочно-фугасными боевыми частями.

Ранее стало известно, что расчет ПТРК «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине остановил танковый прорыв противника, поразив две машины.