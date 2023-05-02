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03:57, 2 мая 2023Бывший СССР

Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ

Российский комплекс «Штурм-С» остановил прорыв ВСУ и поразив два танка

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине остановил танковый прорыв противника, поразив два танка. Об этом рассказал командир взвода самоходных ПТРК с позывным Старый в видео Министерства обороны России, передает РИА Новости.

Как отметил Старый, пораженные с первого выстрела украинские танки больше не смогли вступить в бой. «Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты», — пояснил военный.

Как уточнили в Минобороны, подразделения ЗВО в ходе проведения спецоперации успешно применяют «Штурм-С» для уничтожения не только танков, но и другого вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и инженерных сооружений противника. Также данный комплекс позволяет успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях.

Ранее стало известно о попытке ВСУ отбросить российские силы из Артемовска. Для этого вооруженные силы Украины собрали резервные отряды и начали наступательные операции на территории города, однако операции не увенчались успехом.

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Екатерина Подвигина
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