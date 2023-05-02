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02:38, 2 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке ВСУ отбросить российские силы из Артемовска

«РВ»: ВСУ попытались отбросить силы России из Бахмута с помощью резервных отрядов

Фото: Peter Druk / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали резеврные отряды и начали наступательные операции на территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.

«На севере серой зоны Бахмута ВСУ контратаковали ЧВК «Вагнер», им удалось отодвинуть россиян в нескольких кварталах. Бои продолжаются», — говорится в публикации. Также отмечается, что операции украинских военнослужащих не привели их значимым победам.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский оценил ситуацию в Артемовске. Он назвал ее довольно сложной. Он отметил, что в бой постоянно идут новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российских десантников, однако Артемовск не взят под контроль российскими войсками, ВСУ в свою очередь контратакуют позиции.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные, которые ведут бои в Артемовске, находятся в сложном положении. «Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои», — заявила она.

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Екатерина Подвигина
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