Владимир Путин выразил соболезнования семье Вячеслава Зайцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

Известно, что 30 апреля тяжелобольной дизайнер скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Он был доставлен в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Ранее в Госдуме также выразили соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева. «Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу [не делали]», — заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.