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13:30, 2 мая 2023Ценности

Владимир Путин выразил соболезнования семье Вячеслава Зайцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

Известно, что 30 апреля тяжелобольной дизайнер скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Он был доставлен в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Ранее в Госдуме также выразили соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева. «Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу [не делали]», — заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Екатерина Ештокина
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