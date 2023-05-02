Шанс Польши получить репарации от Германии оценили

Политический аналитик Асафов назвал маловероятной выплату репараций Польше

Германия уже давно закрыла для себя вопросы выплаты репараций, более того, международное сообщество также считает все долги выплаченными. Поэтому получение Польшей дополнительных компенсаций крайне маловероятно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Для правящей партии Польши тема репараций является одной из важнейших, поскольку демонстрирует неравнодушие к прошлому и подчеркивает наличие неоплаченных долгов со стороны Германии и России. Понятно, что никто никаких денег Польше не заплатит, все вопросы решены еще в XX веке, но политически эта история по-прежнему остается выгодной», — считает политолог.

Возобновление темы репараций Асафов объяснил достаточно низким рейтингом правящей партии Польши, которая пытается таким образом заработать электоральные очки. Он подчеркнул, что требование репараций относится исключительно к внутренней политике страны и не спровоцирует начала каких-либо международных процессов.

«Германия давно закрыла для себя все вопросы, связанные с репарациями. Международное сообщество также считает все долги государства выплаченными. Конечно, у Польши есть какие-то свои персональные ожидания, но вряд ли в Германии найдутся благодарные слушатели ее претензий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет получить репарации от ФРГ, а уже после может перейти с этим вопросом к России.

В 2022 году глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный полякам в военное время.

