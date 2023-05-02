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11:21, 2 мая 2023Мир

Шанс Польши получить репарации от Германии оценили

Политический аналитик Асафов назвал маловероятной выплату репараций Польше

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Германия уже давно закрыла для себя вопросы выплаты репараций, более того, международное сообщество также считает все долги выплаченными. Поэтому получение Польшей дополнительных компенсаций крайне маловероятно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Для правящей партии Польши тема репараций является одной из важнейших, поскольку демонстрирует неравнодушие к прошлому и подчеркивает наличие неоплаченных долгов со стороны Германии и России. Понятно, что никто никаких денег Польше не заплатит, все вопросы решены еще в XX веке, но политически эта история по-прежнему остается выгодной», — считает политолог.

Возобновление темы репараций Асафов объяснил достаточно низким рейтингом правящей партии Польши, которая пытается таким образом заработать электоральные очки. Он подчеркнул, что требование репараций относится исключительно к внутренней политике страны и не спровоцирует начала каких-либо международных процессов.

«Германия давно закрыла для себя все вопросы, связанные с репарациями. Международное сообщество также считает все долги государства выплаченными. Конечно, у Польши есть какие-то свои персональные ожидания, но вряд ли в Германии найдутся благодарные слушатели ее претензий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет получить репарации от ФРГ, а уже после может перейти с этим вопросом к России.

В 2022 году глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный полякам в военное время.

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Варвара Кошечкина
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