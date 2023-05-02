Польша захотела получить репарации от России после Германии

Пшидач: Польша хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России

Польша хочет получить репарации от ФРГ, а уже после может перейти с этим вопросом к России. О таком намерении сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с [президентом РФ Владимиром] Путиным — это другая цивилизация», — сказал он в беседе с Financial Times. По мнению Пшидача, когда удастся достичь успеха с Германией, следующим шагом может стать начало подобного обсуждения с Россией.

В конце апреля Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях для семей и родственников жертв от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне.

При этом ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Таким образом, правительство ФРГ считает вопрос закрытым и не собирается вести какие-либо дискуссии на этот счет.

В 2022 году глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный полякам в военное время. Политик отмечал, что данная цифра — «самая ограниченная и консервативная».