Польша снова потребует от Германии компенсаций за Вторую мировую войну

Польша внесла в Совет ЕС резолюцию о компенсациях от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне

Замглавы МИД Польши, отвечающий за вопросы репараций, Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях для семей и родственников жертв от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне. Об этом сообщает агентство PAP.

«Впервые в Совете Европы речь идет об отсутствии открытой возможности для жертв и их семей получить индивидуальную компенсацию от Германии за убытки, причиненные Второй мировой войной. Мы работаем над резолюцией по этому вопросу», — заявил замглавы.

Ранее власти Польши обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой помочь получить от Германии репарации за Вторую мировую войну. Замглавы польского МИД Мулярчик обратился к генеральному секретарю и комитету министров СЕ с просьбой создать формулу для сотрудничества между Польшей и ФРГ. Он подчеркнул, что Варшава не видит у Берлина желания вести диалог по этому вопросу.

В прошлом году глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от ФРГ выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный полякам в военное время. Власти Германии отказывают Польше, объясняя, что ущерб уже покрыт.