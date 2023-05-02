Сомнолог назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой

Сомнолог София Черкасова: регулярные физические нагрузки помогают бороться с тревогой

Регулярные спортивные тренировки помогают справиться с тревогой и улучшить сон, считает сомнолог София Черкасова. Неочевидное средство борьбы с бессонницей она назвала в беседе с News.ru.

По словам специалистки, при физических нагрузках вырабатывается аденозин и перерабатывается кортизол. В результате этих процессов снижается общий уровень тревожности и улучшается сон, объяснила Черкасова. Она рекомендовала заниматься спортом четыре-пять раз в неделю по 30-60 минут для достижения наилучших результатов.

Кроме того, изменение других ежедневных привычек помогает бороться с тревожными расстройствами, продолжила Черкасова. Она посоветовала отказаться от кофе и длительного прокручивания ленты социальных сетей. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, сомнолог призвала обратиться за помощью к специалисту, который установит диагноз и при необходимости назначит медикаменты.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, как справиться с бессонницей на фоне стресса. По его мнению, не следует чрезмерно сосредотачиваться на попытках уснуть. Вместо того чтобы лежать в постели, он посоветовал включить свет и заняться чем-то спокойным.