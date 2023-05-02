Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:42, 2 мая 2023Забота о себе

Сомнолог назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой

Сомнолог София Черкасова: регулярные физические нагрузки помогают бороться с тревогой

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Регулярные спортивные тренировки помогают справиться с тревогой и улучшить сон, считает сомнолог София Черкасова. Неочевидное средство борьбы с бессонницей она назвала в беседе с News.ru.

По словам специалистки, при физических нагрузках вырабатывается аденозин и перерабатывается кортизол. В результате этих процессов снижается общий уровень тревожности и улучшается сон, объяснила Черкасова. Она рекомендовала заниматься спортом четыре-пять раз в неделю по 30-60 минут для достижения наилучших результатов.

Кроме того, изменение других ежедневных привычек помогает бороться с тревожными расстройствами, продолжила Черкасова. Она посоветовала отказаться от кофе и длительного прокручивания ленты социальных сетей. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, сомнолог призвала обратиться за помощью к специалисту, который установит диагноз и при необходимости назначит медикаменты.

Материалы по теме:
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Бесплатный способ стать лучше и счастливее. Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
Бесплатный способ стать лучше и счастливее.Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
27 октября 2022

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, как справиться с бессонницей на фоне стресса. По его мнению, не следует чрезмерно сосредотачиваться на попытках уснуть. Вместо того чтобы лежать в постели, он посоветовал включить свет и заняться чем-то спокойным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
В Брянской области подорвали железнодорожные пути
Названа причина схода с рельсов грузового поезда в Брянской области
В США рассказали о тестировании боевых беспилотников
В Литве зафиксировали отрицательные значения ВВП
Стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок на две недели
54-летняя Светлана Бондарчук опубликовал видео в купальнике
В России спрогнозировали рост стоимости авиабилетов
Пациентка выпала из машины скорой помощи и умерла
В России заявили об успешном председательстве в Совбезе ООН
Сомнолог назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.