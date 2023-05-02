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17:07, 2 мая 2023Экономика

В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду

Sky News: цены на продукты питания в Великобритании выросли в апреле на 15 процентов

Фото: Li Ying / XinHua / Globallookpress.com

Рост цен на продовольствие в Великобритании достиг рекордных значений. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные компании NielsenIQ.

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в апреле на 15,7 процента в годовом исчислении. При этом скоропортящиеся продукты подорожали на 17,8 процента, а консервы и другие бакалейные товары — на 12,9 процента. В продовольственном сегменте в стране зафиксирована сильнейшая за 45 лет инфляция. Индекс потребительских цен (ИПЦ, основной индикатор инфляции) BRC-NielsenIQ в апреле увеличился на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Исполнительный директор British Retail Consortium Хелен Дикинсон отмечает, что общая инфляция немного снизилась с мартовского показателя в 8,9 процента из-за больших сезонных скидок на одежду, обувь и мебель. При этом цены на продукты питания растут на фоне увеличения расходов по всей цепочке поставок. Так, цены на готовые блюда увеличились вследствие роста затрат на производство и упаковку.

Ранее сообщалось, что инфляция в крупнейшей экономике Европы — Германиизамедлилась в марте 2023 года до 7,8 процента. Это произошло во многом благодаря падению цен на природный газ.

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