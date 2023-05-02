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04:00, 2 мая 2023Мир

Эвакуацию из Судана самолетами ВКС России показали на видео

Минобороны России показало видео эвакуации из Судана

Минобороны России показало на видео эвакуацию из Судана самолетами российских Воздушно-космических сил (ВКС). Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, всего из страны эвакуируют более 200 человек. В их числе сотрудники российской дипмиссии, представительства ведомства, а также граждане России, стран СНГ и ряда других государств. Для этого задействованы четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

До этого сообщалось, что посольство России в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Помимо россиян, среди эвакуированных из Судана есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в результате разногласий между их лидерами.

Марина Совина
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