Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:55, 3 мая 2023Из жизни

Мужчина застрял в пещере в детском развлекательном центре и умер

Sky News: житель Великобритании застрял в пещере во время детской вечеринки и умер

Фото: DeZPhoto / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании застрял в искусственной пещере во время вечеринки в детском развлекательном центре в городе Кесвик, графство Камбрия, и умер. Об этом сообщает Sky News.

49-летний отец троих детей Карл О’Киф присутствовал на детском дне рождения в крытом центре Kong Adventure. Вместе с племянницей он вошел в одну из искусственных пещер, оборудованных для игр. Оказавшись внутри, мужчина поскользнулся и застрял.

Материалы по теме:
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Сотрудникам детского центра не удалось вызволить его самостоятельно, и они вызвали спасателей. На место прибыли пожарные, спасатели, полиция и представители местной горно-спасательной команды. Извлечь застрявшего удалось только спустя четыре часа после происшествия.

После спасения О’Кифа доставили в реанимацию с травмами от сдавливания. Несмотря на оказанную врачами помощь, его состояние ухудшилось. По словам сестры О'Кифа, после госпитализации стало очевидно, что полученные им травмы не совместимы с жизнью. «Его перевели в отдельную палату. Мне позволили остаться с ним, чтобы он мог умереть не в одиночестве», — отметила она.

Вскоре семья сообщила о смерти О’Кифа. Местные власти и представители развлекательного центра выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что вор в деревне вблизи индийского города Варанаси, штат Уттар-Прадеш, застрял в дверях и умер, когда пытался совершить преступление. Через некоторое время полиция обнаружила тело и доставила его в морг для проведения вскрытия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем
Россиянку заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом
Мужчина пошел в аптеку за лекарствами и пережил нападение медведя
Генерал назвал вероятные места пусков попытавшихся атаковать Кремль дронов
Названы 10 самых востребованных профессий в мире в ближайшие пять лет
В Подмосковье упал беспилотник
В США заявили об истощении американской военной машины из-за Украины
Стало известно о местонахождении Путина в момент атаки дронов на Кремль
Пригожин отреагировал на атаку украинских дронов на Кремль
В Госдуме увидели «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.