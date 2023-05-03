Мужчина застрял в пещере в детском развлекательном центре и умер

Sky News: житель Великобритании застрял в пещере во время детской вечеринки и умер

Житель Великобритании застрял в искусственной пещере во время вечеринки в детском развлекательном центре в городе Кесвик, графство Камбрия, и умер. Об этом сообщает Sky News.

49-летний отец троих детей Карл О’Киф присутствовал на детском дне рождения в крытом центре Kong Adventure. Вместе с племянницей он вошел в одну из искусственных пещер, оборудованных для игр. Оказавшись внутри, мужчина поскользнулся и застрял.

Сотрудникам детского центра не удалось вызволить его самостоятельно, и они вызвали спасателей. На место прибыли пожарные, спасатели, полиция и представители местной горно-спасательной команды. Извлечь застрявшего удалось только спустя четыре часа после происшествия.

После спасения О’Кифа доставили в реанимацию с травмами от сдавливания. Несмотря на оказанную врачами помощь, его состояние ухудшилось. По словам сестры О'Кифа, после госпитализации стало очевидно, что полученные им травмы не совместимы с жизнью. «Его перевели в отдельную палату. Мне позволили остаться с ним, чтобы он мог умереть не в одиночестве», — отметила она.

Вскоре семья сообщила о смерти О’Кифа. Местные власти и представители развлекательного центра выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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