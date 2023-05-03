Карл III наденет десять килограммов золота во время коронации

Для коронации Карла III облачат в золотые одежды весом в десять килограммов

Король Карл III во время коронации будет облачен в церемониальное убранство весом больше десяти килограммов. Об этом сообщает Daily Star.

Во время официальной коронации 6 мая 74-летнего короля Великобритании облачат в тяжелые церемониальные одежды из шелка, золота и драгоценных камней. 1 мая Букингемский дворец опубликовал полный список одежды и украшений, которые новый британский монарх наденет перед церемонией и во время нее.

Карл III предстанет перед публикой в тяжелом, похожем на епископское, золотоом одеянии наподобие стихаря, которую надевали в день коронации все его предшественники. При этом ранее монарх заявлял, что думает о более скромной и менее традиционной церемонии.

Для ритуала инвеституры, во время которой и происходит коронация, Чарльза облачат в длинную мантию с золотыми рукавами под названием Супертуника, сшитую для его прадеда Георга V в 1911 году. Ее же надевала на свою коронацию и его мать нынешнего монарха, Елизавета II. Сотканная из золотой ткани, которая представляет собой шелковые нити, обернутые в тонкие полоски золота или позолоченного металла, Супертуника, также известная как Внутренняя палла или Золотой плащ, весит около 2 килограмм и вышита стилизованными арабесками и цветочными узорами.

Поверх Супертуники Карл наденет длинную мантию под названием Императорская мантия или Королевская мантия, которую сшили по заказу короля Георга IV в 1821 году. Она весит около 3-4 килограмм. Ее также иногда называют Паллиумом или Долматикой. Сшитая из золотой ткани, она украшена вышивками в виде флер-де-лис (отсылка к притязаниям Британии на трон Франции), имперских орлов и национальных цветочных узоров из розовых тюдоровских роз, синего шотландского чертополоха и ирландского клевера. Мантия застегивается на груди при помощи золотой застежки-орла. Ее надевали на коронацию предыдущие британские монархи.

Корона Святого Эдварда добавит к наряду еще 2,2 килограмма.

При этом нынешняя коронация станет, вероятно, самой короткой за всю историю Великобритании, поскольку Карл III решил пропустить ряд традиционных этапов церемонии.

Ранее сообщалось, что Карл III оказался миллиардером. По оценкам экспертов, его состояние составляет 1,82 миллиарда фунтов стерлингов (около 185 миллиардов рублей).