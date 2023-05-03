Россиянки рассказали о случаях домогательств в общественном транспорте

Россиянки рассказали о случаях домогательств во время поездок в общественном транспорте

Россиянки нередко сталкиваются с домогательствами в общественном транспорте. В разговоре с «Лентой.ру» пострадавшие женщины рассказали, как стали жертвами фроттеристов — людей с сексуальной девиацией, которая заключается в получении удовольствия от трения о тело другого человека.

Одна из девушек — Алена — пережила домогательства, когда ей было 14 лет. В автобусе к ней подошел незнакомец, который начал об нее тереться. Она вышла на своей остановке и остановилась в людном месте, надеясь, что это смутит фроттериста, но этого не произошло. «Он подошел ко мне якобы спросить, сколько сейчас времени, а затем предложил переспать, после моего отказа предложил сделать это за деньги», — рассказала Алена, отметив, что в то время она выглядела намного младше своего возраста — лет на десять.

Еще одна собеседница «Ленты.ру» Мария сообщила, что трижды пережила домогательства в общественных местах, а в первый раз столкнулась с приставаниями в автобусе в восьмилетнем возрасте, когда незнакомый мужчина в толпе потрогал ее между ног. Во второй раз ее схватили в толпе за грудь. Кроме того, ее домогался друг отца, когда учил вождению.

Еще одна россиянка — Дарья — рассказала, как незнакомый мужчина буквально зажал ее в метро в час пик.

Я стояла около двери сбоку, было очень тесно. Мужчина зажал меня ногой и стал гладить по бедрам. Страх сковал горло, я стала просто молча плакать Дарья

В итоге за девушку вступились другие пассажиры и вытолкали насильника из вагона. «Это насилие психологического формата. Такое происходит очень часто», — отметила она.

Четвертая собеседница «Ленты.ру» Екатерина вспомнила, как ехала с подругой в троллейбусе, когда им было по 14 лет. Троллейбус был забит людьми, пассажиры стояли вплотную друг к другу. Вдруг Екатерина почувствовала, что кто-то расстегнул ей ширинку и стал водить пальцами по промежности. Сначала она подумала, что это ее подруга, посмотрела на нее, обе засмеялись. «Когда рука стала проникать в половые органы, я поняла, что это не подруга, и стала отдергивать от себя эту руку», — рассказала Екатерина.

Многие женщины сталкиваются со случаями фроттеризма, будучи несовершеннолетними: их преследуют, пытаются потрогать или принудить к сексу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина со спущенными штанами приглашал 12-летнюю школьницу сесть в его автомобиль. После произошедшего мать девочки обратилась в полицию.

До этого в подмосковном Пушкино мужчина домогался десятилетней школьницы в лифте торгового центра. Произошедшее попало на видео. Злоумышленника спугнула женщина, вошедшая в лифт на остановке.