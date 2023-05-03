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18:03, 3 мая 2023Наука и техника

Беспилотники ВВС США получат ракету AIM-260 JATM

The Drive: беспилотники ВВС США получат ракету AIM-260 JATM

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt / Wikimedia

Перспективные ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) создаются в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США, получат ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Об этом пишет The Drive.

Издание отмечает, что в настоящее время ВВС США предпринимают усилия для запуска ускоренного производства соответствующих ракет класса «воздух-воздух». Согласно The Drive, ракетами AIM-260 JATM будут вооружены беспилотники, отличающиеся высокой степенью автономности.

Издание пишет, что соответствующие БПЛА будут находиться в тесном взаимодействии с пилотируемыми боевыми самолетами текущего и следующего поколений, что позволит увеличить дальность применения последних, а также повысить их живучесть и смертоносность.

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В публикации допускается, что AIM-260 JATM получит многорежимную головку самонаведения, способную работать, в частности, в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, что обеспечило бы повышенную устойчивость ракеты к применению средств радиоэлектронной борьбы.

В июне журнал Popular Mechanics написал, что истребители F-22 Raptor ВВС США и F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил Соединенных Штатов первыми получат ракеты AIM-260 JATM.

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Иван Потапов
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