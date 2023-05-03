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19:01, 3 мая 2023Наука и техника

России предрекли столкновение с многосредными беспилотниками НАТО

Коротченко заявил о столкновении России с многосредными беспилотниками НАТО через 10 лет

Фото: Caroline Brehman / Pool / Reuters

Через десять лет Россия может столкнуться с многосредными беспилотниками НАТО, предрек главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство попросило военного эксперта прокомментировать заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, который сообщил об экспериментах стран НАТО с беспилотниками, проводимых на воде, под водой, в воздухе и на суше.

«Относиться к этим концепциям Пентагона надо предельно серьезно и понимать, что в значительной мере нам придется столкнуться с такими видами угроз со стороны НАТО уже в перспективе ближайших 10-15 лет», — сказал эксперт.

По его оценке, завтрашним днем боевой беспилотной авиации станет применение систем искусственного интеллекта. Аналитик уверен, что подобная техника позволит в рамках сетецентрического подхода с точным целеуказанием и распределением боевых задач решать множество военных вопросов, минимизируя потери собственной живой силы.

Примером подобного подхода Коротченко назвал атаку украинских беспилотников по объектам Черноморского флота и по базам стратегической авиации России. «Все это — элементы той войны будущего, которая может стать реальностью», — резюмировал специалист.

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По его словам, в настоящее время России приходится наверстывать упущенное по беспилотным технологиям. Эксперт призвал адекватно расставлять приоритеты в области противовоздушной обороны.

В апреле РИА Новости сообщили, что украинская компания Ukrspecsystems представила прототип беспилотного летательного аппарата MiniShark на выставке Brave1, предназначенный для выполнения разведывательных заданий.

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Иван Потапов
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