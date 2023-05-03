Россиянин описал момент взрыва газа в многоквартирном доме

Житель дома в Энгельсе рассказал о сильных ожогах у пострадавших от взрыва газа соседей

Житель Энгельса Саратовской области Михаил (имя изменено) рассказал, что взрыв газа в его доме был очень сильным и разбудил всю улицу. Момент взрыва он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно взрыве газа в 4:34 по местному времени в квартире на пятом этаже девитиэтажке по улице Полтавская, 40А. В результате происшествия пострадали 66-летний мужчина и 69-летняя женщина, они были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

«Взрыв был очень сильным, его услышали и соседние дома, и вся улица стояла на ушах от этого. Эвакуировано было около 40 человек, пожар был очень сильным, все стекла вылетели на улицу. Мы в третьем подъезде, пожар был во втором подъезде. Нас тоже эвакуировали, в квартире было дышать очень тяжело от дыма. Разрешили вернуться в квартиру спустя часа два», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Очевидец уточнил, что был знаком с пострадавшими пенсионерами, и сейчас они находятся в реанимации с сильными ожогами. Женщина после взрыва, с его слов, выпрыгнула из квартиры на пятом этаже и повисла на оконной решетке на третьем этаже. Вскоре ее сняли пожарные.

9 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажке Новосибирска. Взрыв частично разрушил два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 10 февраля объявлен в Новосибирской области днем траура.

