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00:22, 3 мая 2023Россия

В России назвали неуправляемыми внутриполитические процессы в США

Секретарь Совбеза России Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США. Его слова приводят «Известия».

Патрушев отметил, что к этому привели непримиримые разногласия между американскими элитами. «Внутриполитические процессы в США приобретают турбулентный характер и становятся неуправляемыми в силу непримиримых разногласий элит, корпораций и властных структур», — заявил он.

Ранее Патрушев заявил, что страны Запада пытаются подорвать внутреннее единство России с помощью лженаучных теорий. По его словам, западные страны хотят деморализовать россиян и внушить им чувство неполноценности. «Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий», — сказал он.

Также секретарь Совета безопасности заявил, что Соединенные Штаты готовят против России биологическую войну.

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Марина Совина
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