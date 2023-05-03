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21:48, 3 мая 2023Мир

Трамп обвинил Байдена в возможности проспать коронацию Карла III

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден проспит коронацию британского короля Карла III
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GBNews обвинил своего преемника Джо Байдена в возможности проспать коронацию нового короля Великобритании Карла III.

По мнению политика, американский лидер не поедет на церемонию, поскольку ему физически тяжело это сделать.

Трамп заявил, что Байден должен быть в Великобритании на коронации, поскольку в противном случае это будет неуважительным. Он добавил, что приехал бы, если бы занимал пост главы государства.

«Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело», — выразил мнение экс-лидер США.

Ранее стало известно, что Великобритания не отправила приглашения на церемонию коронации Карла III главам России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии.

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Марина Совина
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