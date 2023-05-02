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23:08, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Британия не пригласила Путина на коронацию Карла III

Reuters: Великобритания не пригласила Путина и Лукашенко на коронацию Карла III
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Великобритания не отправила приглашения на церемонию коронации Карла III главам России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

При этом официальные лица из стран, с которыми Лондон имеет дипломатические отношения, были приглашены. Приглашения были отправлены высокопоставленным дипломатам из Северной Кореи и Никарагуа, но не лидерам этих государств.

Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны. Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании пройдет 6 мая этого года в Вестминстерском аббатстве.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III наденет на свою коронацию мантию короля Георга VI. Также подчеркивалось, что королева-консорт и супруга Карла III Камилла наденет на коронацию мантию длиной 5,5 метра, которая была изготовлена для коронации Елизаветы II в 1953 году. На ней будут вышиты изображения пчел и жуков, «которые отражают темы природы и окружающей среды и любовь их величеств к миру природы», поделился представитель Букингемского дворца.

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Марина Совина
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