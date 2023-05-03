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09:33, 3 мая 2023Россия

В России восьмилетний ребенок дотронулся до лежавшего на земле провода и погиб

В Нижегородской области восьмилетний ребенок взял в руку лежавший на земле провод и погиб

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Нижегородской области»

В Нижегородской области восьмилетний мальчик погиб, взяв в руки лежавший на земле провод под напряжением. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального главка СК России.

Ребенок попытался поднять оборванный провод линии электропередачи. От удара током он скончался на месте.

Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика. Сотрудники СК России выясняют все обстоятельства случившегося. Комитет даст юридическую оценку действиям работников энергоснабжающей организации, ответственных за эксплуатацию электросети.

Ранее в Пензенской области мужчина получил смертельный удар током на рыбалке. Мужчина задел удочкой провод под напряжением. От полученной электротравмы он скончался на месте.

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Алан Босиков
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