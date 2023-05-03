Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона
Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела Теткино со стороны ВСУ
Появились кадры последствий обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины. Их опубликовал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ за утро атаковали населенный пункт восемь раз.
Никто не пострадал, но прилетевшие снаряды повредили газопровод низкого давления, а также нарушили электроснабжение, так что некоторые дома остались без света. В 15 домах повреждены окна, фасады и заборы, пострадала крыша местной поликлиники.
Днем ранее, 2 мая, со стороны Украины было зафиксировано 10 прилетов по поселку Теткино.