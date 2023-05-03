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10:30, 3 мая 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела Теткино со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Появились кадры последствий обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины. Их опубликовал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ за утро атаковали населенный пункт восемь раз.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Никто не пострадал, но прилетевшие снаряды повредили газопровод низкого давления, а также нарушили электроснабжение, так что некоторые дома остались без света. В 15 домах повреждены окна, фасады и заборы, пострадала крыша местной поликлиники.

Днем ранее, 2 мая, со стороны Украины было зафиксировано 10 прилетов по поселку Теткино.

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Евгения Куликова
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