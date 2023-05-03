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19:20, 3 мая 2023Россия

Медведев высказался о физическом устранении Зеленского

Медведев: после атаки на Кремль у России нет вариантов, кроме уничтожения Зеленского

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

После атаки украинских беспилотников на Кремль у России нет вариантов, кроме уничтожения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам политика, Зеленский не нужен даже для подписания акта о капитуляции Украины.

«Гитлер, как известно, его (акт о капитуляции — прим. «Ленты.ру») тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента
адмирала Деница», — высказался Медведев.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума России потребует применения оружия, которое «способно уничтожить киевский режим».

В ночь со 2 на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

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Марк Леонов
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