Володин: Госдума потребует применения «способного уничтожить киевский режим» оружия

Госдума России потребует применения оружия, которое «способно уничтожить киевский режим». Такое заявление 3 мая сделал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — сообщил спикер Госдумы.

Володин добавил, что политики западных стран, которые поставляют Украине оружие, должны осознать, что стали «прямыми соучастниками террористической деятельности», а также призвал признать киевский режим террористической организацией.