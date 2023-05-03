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00:15, 3 мая 2023Наука и техника

Apple и Google будут бороться против слежки за пользователями

Apple и Google создадут технологию для защиты пользователей от слежки

Фото: DMZ001 / Shutterstock / Fotodom

Apple и Google объединятся для защиты пользователей от слежки. Об этом сообщается на сайте Apple.

В компании Тима Кука заявили, что совместно с Google разработают новую спецификацию, с помощью которой будут бороться против отслеживания пользователей посредством Bluetooth-маячков и трекеров. По словам топ-менеджеров Apple, спецификацию согласились поддержать другие производители смарт-трекеров — Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security и Pebblebee.

В заявлении говорится, что производители создают маячки для того, чтобы пользователям было проще найти свои потерянные вещи. «Apple запустила AirTag, чтобы дать потребителям уверенность в том, где находятся их самые важные вещи», — отметил вице-президент компании Рон Хуанг. Вице-президент Google Дэйв Берк заметил, что подобные трекеры часто используют не по назначению и несут «потенциал нежелательного отслеживания».

«Сегодня Apple и Google совместно представили отраслевую спецификацию, помогающую бороться с неправомерным использованием устройств для отслеживания», — отметили в Apple. По словам представителей обеих компаний, новая технология, устройство которой не раскрывается, будет развернута для пользователей экосистем iOS и Android до конца года.

В конце 2022 года на Apple подали в суд женщины из США, которые утверждают, что их недоброжелатели использовали трекер AirTag для слежки. Пожаловавшиеся на IT-компанию потребовали от Apple денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

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Андрей Ставицкий
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