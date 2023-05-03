МИД сообщил о подготовке встречи представителей России, Турции, Сирии и Ирана

Мария Захарова заявила о подготовке встречи представителей России, Турции, Сирии и Ирана

Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии и Ирана готовится, однако о ее дате и месте проведения говорить пока рано. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

«Относительно встречи [глав МИД] Сирии, Турции, Ирана и, конечно же, России, эта встреча готовится, но пока рано говорить о конкретной дате и месте ее проведения», — заявила она.

3 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу допустил, что встреча представителей России, Турции, Сирии и Ирана может состояться 10 мая. По его словам, встреча запланирована в Москве.

Ранее он прокомментировал зерновую сделку. По его мнению, проблема в этом вопросе заключается в неисполнении требований России. Он подчеркнул, что стороны продолжают прикладывать усилия по продлению сделки.