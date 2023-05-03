Власти Одессы попросили кабмин Украины конфисковать здания консульства России

Горсовет Одессы попросил кабмин Украины конфисковать здания российского консульства

Городской совет Одессы попросил кабинет министров Украины конфисковать здания российского консульства, расположенные в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Здания консульства России в Одессе находятся в Приморском районе. В настоящее время оно не действует, так как дипломатические отношения между Россией и Украиной были разорваны.

Ранее стало известно, что городской совет Киева разорвал договор об аренде земельного участка, на котором располагалось посольство России. Горсовет также призвал правительство конфисковать здание.

В Москве такое решение посчитали нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и принципа взаимности.