Власти Одессы попросили кабмин Украины конфисковать здания консульства России
Горсовет Одессы попросил кабмин Украины конфисковать здания российского консульства
Городской совет Одессы попросил кабинет министров Украины конфисковать здания российского консульства, расположенные в городе. Об этом сообщает РИА Новости.
Здания консульства России в Одессе находятся в Приморском районе. В настоящее время оно не действует, так как дипломатические отношения между Россией и Украиной были разорваны.
Ранее стало известно, что городской совет Киева разорвал договор об аренде земельного участка, на котором располагалось посольство России. Горсовет также призвал правительство конфисковать здание.
В Москве такое решение посчитали нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и принципа взаимности.