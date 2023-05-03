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23:08, 3 мая 2023Мир

Зеленский отправился в Нидерланды

Зеленский покинул Финляндию и отправился в Нидерланды

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Финляндию, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы, и направился в Нидерланды, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным нидерландских СМИ, украинский лидер 4 мая планирует выступить в Гааге с речью «Нет мира без справедливости». Отмечается, что правительственный самолет с Зеленским на борту уже совершил вылет в Хельсинки.

Это будет первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы государства.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин рассказал, что официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию носил символический характер. Он призвал рассматривать его поездку в первую очередь с политической платформы.

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Марина Совина
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