Названа цель визита Зеленского в Финляндию

Политолог Топорнин назвал визит Зеленского в Финляндию символическим

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию носит символический характер. Такую цель зарубежной поездки украинского лидера в разговоре с «Лентой.ру» назвал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Этот визит нужно рассматривать в первую очередь с политической платформы. Речь идет о том, что для Украины важно еще раз продемонстрировать и для собственного народа в целом, и для тех солдат, которые принимают участие в военных действиях, что Украина не одна, что ее поддерживает большинство стран западного сообщества. Поэтому он прибыл на совещание стран Северного Балтийского региона», — считает политолог.

Здесь есть важный символический момент, связанный с тем, что совсем недавно Финляндия вступила в НАТО, а Украина очень желает присоединиться к Североатлантическому альянсу, она давно об этом заявляла, даже внесла поправки в конституцию Николай Топорнин политолог

Помимо этого, украинский лидер с высокой вероятностью поднимал вопрос поддержки Киева, считает Топорнин.

«Наверняка они обсуждали вопросы оказания конкретной помощи, потому что мы знаем, что это богатые страны, у них есть финансовые возможности, военные возможности. Украина готова получать любую помощь, которую ей выделяют эти страны. Также есть вопрос, связанный с размещением и пребыванием украинских беженцев. В целом это такой визит политико-дипломатического плана, который призван продемонстрировать миру и народу Украины, что Украину поддерживает западное сообщество, они будут с ней до конца. Наверное, это важно и для самого Зеленского — показать, что он полон сил, энергии, что он в столь сложное военное время не боится покидать свою страну», — заключил он.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию. У него была запланирована встреча с главой государства Саули Ниинисте, а также участие в саммите с премьер-министрами Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.