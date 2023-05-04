Стали известны подробности избиения голой россиянки во дворе жилого дома

UFA1.RU: жительница Уфы избила голую женщину за связь с женатым мужчиной

Жительницу Уфы вывели голой на улицу и избили за связь с женатым мужчиной. Об этом рассказал источник региональному изданию UFA1.RU.

Ранее 4 мая было опубликовано видео, на котором женщина за волосы выволокла голую россиянку во двор и несколько раз ударила ее.

«Она застукала мужа с любовницей, пошла за сестрой, вместе вернулись, устроили расправу», — сказал источник.

Пострадавшую женщину ищет полиция для выяснения обстоятельств случившегося. Проводивший с ней время мужчина отказывается называть имя своей знакомой.

Ранее стало известно о жителе Москвы, который пять часов издевался над любовницей после ссоры. Он пытал женщину, связывал клейкой лентой и мочился ей на лицо. Злоумышленник является известным в узких кругах гитаристом.