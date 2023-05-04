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12:32, 4 мая 2023Россия

Россиянка за волосы выволокла голую женщину во двор и попала на видео

Жительница Уфы выволокла за волосы голую женщину во двор и попала на видео

Жительница Уфы за волосы выволокла голую женщину из подъезда во двор и избила ее. Видеозапись с камеры домофона опубликовал Telegram-канал «Честно говоря. Новости Уфы и Башкирии».

На кадрах видно, как россиянка выталкивает из подъезда женщину, которая пытается зацепиться за дверь. Она падает на землю, закрыв лицо руками. В это время горожанка бьет женщину ногой в лицо. «Не делай так», — раздается голос за кадром. «Буду делать», — отвечает россиянка и наносит лежащей на асфальте женщине еще один удар. С момента своего появления во дворе она не перестает грубо ругать пострадавшую.

В республиканском главке МВД России сообщили РИА Новости, что полицейские установили всех участников драки. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают причину конфликта.

Ранее жительница Краснодара избила свою дочь в лифте. На кадрах с камеры наблюдения было видно, как женщина таскает девочку за волосы и кричит на нее. По словам соседей семьи, мать не в первый раз проявила агрессию в отношении дочери.

Алан Босиков
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