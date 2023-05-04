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19:56, 4 мая 2023Силовые структуры

Троих россиян арестовали по подозрению в убийстве двух аниматоров

В Краснодарском крае суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в убийстве аниматоров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд арестовал троих местных жителей Татосяна, Двойникова и Кеворкьяна на два месяца по подозрению в убийстве двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Об этом в четверг, 4 мая, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Мужчины пробудут под стражей до 30 июня. Россияне дали признательные показания и сообщили, где спрятали тела убитых.

Вечером 28 апреля возле станицы Березанской подозреваемые увидели стоящих возле иномарки на трассе мужчину и девушку — у их машины было пробито колесо. Фигуранты решили расправиться с незнакомцами ради денег. Преступники отобрали у жертв кошельки и банковские карты, а их самих зарезали. Подозреваемые имеют судимости, в частности, 31-летний Кеворкьян отбывал наказание за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство.

Ранее сообщалось, что 28 апреля аниматоры Чубко и Мостыко выступали в кубанской станице Крыловской, а вечером по пути домой перестали выходить на связь. В их поисках участвовало порядка 500 человек.

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Илона Палей
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