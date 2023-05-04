Российский боец ММА Сергей Харитонов посоветовал Петру Яну сходить в армию

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов рассказал о том, как его соотечественник Петр Ян может преодолеть черную полосу в карьере. Об этом сообщает Sport24.

«Он исправится только тогда, когда повзрослеет. Петру бы сходить в армию годика на два-три. Там он исправится», — посоветовал Харитонов.

12 марта Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Это поражение стало для бойца третьим подряд. После россиянин заявил, что ему нужно перезагрузиться и внести корректировки в подготовку.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 16 побед и пять поражений.